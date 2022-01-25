"Ограбление по-украински": официальный трейлер комедии

По сюжету фильма "Ограбление по-украински", детский тренер по плаванию Алекс (Остап Халавко) по уши влюбляется в недосягаемую красавицу (Даша Астафьева). Для того, чтобы поразить любимую и резко изменить свою жизнь, Алекс решает... ограбить банк! И, конечно, ограбление идет не по плану, и оборачивается непредсказуемыми приключениями не только для главного героя, но и для всех, кто оказался рядом, сообщает УНИАН.

Главные роли в новой комедии режиссера Алины Бухтияровой выполнили Остап Халавко, Влад Яма, Даша Астафьева, Андрей Бурым, Владимир Горянский, Александр Соколов, Яков Кучеревский, Мария Заниборщ, Екатерина Вайвала, Сталина Лагошняк, Сергей Булин, Оксана Борбат, Елена Хохлаткина.

Романтическая комедия, которой по силам и ограбление банка, выходит в украинский прокат с 31 марта 2022 года.