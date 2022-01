Глобальный энергопереход обойдется миру в $275 трлн

Глобальный энергопереход потребует $275 трлн, или 7,5% мирового ВВП, сообщает Enkorr.

«Зеленый» энергопереход сильно повлияет на мировую экономику — вплоть до изменения пищевых привычек, считают в исследовательском подразделении консалтинговой компании McKinsey, которое описало гипотетическую модель масштабных изменений в экономике и социальной сфере, которые произойдут, если мир достигнет углеродной нейтральности к 2050 г. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет McKinsey Global Institute.

В исследовании под названием «Переход к чистым нулевым выбросам» отмечается, что Россия оказалась в числе тех стран, которым энергопереход обойдется дороже всего, поскольку ее экономика основана на ископаемом топливе. Страна занимает четвертое место в мире по объему выбросов углекислого газа.

За основу исследования был взят сценарий, разработанный Network for Greening the Financial System (NGFS) — организацией, созданной центральными банками и органами надзора в декабре 2017 г. Не допустить повышения общемировой температуры более чем на 1,5С относительно уровня 1850-1900-х гг. большинство стран мира договорились, подписав Парижское соглашение по климату в 2016 г. В ноябре 2020-го страны-участницы Рамочной конвенции ООН об изменении климата на конференции в Глазго подписали климатический пакт, который предписывает государствам сокращать использование угля. Другие достигнутые договоренности между странами касались прекращения вырубки лесов и сокращения выбросов метана.

Эксперты McKinsey рассмотрели, какие преобразования произойдут в глобальной экономике сквозь призму четырех аспектов: спроса на продукты и товары, распределения капитала, затрат для производства и потребителей, рынка труда. Глобальное исследование охватило сектора, ответственные примерно за 85% общих парниковых выбросов, и описывает экономические изменения в 69 странах.

В отчете о результатах исследования отмечается, что переход к нулевым выбросам может быть только всеобщим, то есть затронуть все сектора экономики и страны: будут перестроены энергетические и землепользовательские системы, лежащие в основе мировой экономики и ответственные за выбросы СО2.

С 2021 по 2050 гг. совокупные капитальные затраты на физические активы, необходимые для перехода к углеродной нейтральности, составят $275 трлн, или 7,5% накопленного мирового ВВП за отчетный период. Речь идет, например, о замене традиционных угольных электростанций на угольные ТЭС с технологией улавливания углерода или об уходе от двигателей внутреннего сгорания в транспортной сфере. Среднегодовые расходы на декарбонизацию должны будут вырасти с сегодняшних $5,7 трлн до $9,2 трлн.

Как сообщалось ранее, прошлым летом новые нефтедобывающие государства — Бразилия, Гана, Гайана и Суринам — отвергли идею глобального энергоперехода. Кроме того, страны Азии отвергли призыв Международного энергетического агентства (МЭА) остановить новые инвестиции в ископаемое топливо. Мир еще десятки лет будет нуждаться в поставках нефти и газа, считает вице-президент Wood Mackenzie Фрейзер Маккей.