Украина начала аварийный импорт электроэнергии из Беларуси

Беларусь начала аварийные поставки электроэнергии в Украину. Поставки будут идти в течение дня 25 января, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Беларуси в Telegram.

"Предоставление электрической мощности осуществляется по запросу украинской стороны 25 января с 11.00 до 18.00 в рамках двустороннего договора об оказании аварийной помощи" , - говорится в сообщении.

По данным белорусской стороны, максимальная мощность составит 150 МВт.

Напомним, 25 января из-за действия автоматики от энергосистемы отключен 1-й энергоблок Хмельницкой АЭС. Также из-за разгерметизации трубопровода ожидается остановка энергоблока №4 Запорожской АЭС.