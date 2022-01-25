Командующий Объединенными силами назвал возможную дату вторжения РФ

Командующий Объединенными силами (ОС) генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что украинские военные наполнены решимостью и готовностью противостоять российскому вторжению. Об этом, ссылаясь на его интервью в британских СМИ, сообщает Українські Новини.

По мнению командующего ОС, если разведке удастся спрогнозировать, откуда пойдут в атаку россияне, то после первых больших потерь они дальше не пойдут. Путин понимает, что после тяжелых потерь его армия может остановиться сама по себе.

В беседе с генерал-лейтенантом Павлюком журналист The Times отметил, что одной из возможных дат нападения РФ может быть 20 февраля — конец зимних Олимпийских игр в Пекине и завершение учений "Союзная решимость-2022" в Беларуси. В рамках подготовки к этим учениям Россия перебросила к западной границе ЗРК С-400 "Искандер", причем часть из них расположена так, что Киев находится в пределах досягаемости.

"Да, эта дата нас беспокоит" , — ответил командующий ОС на слова журналиста.