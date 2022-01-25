Первому заместителю главы КГГА вручили подозрение

Первому заместителю председателя КГГА Николаю Поворознику вручили подозрение в деле лишения земельного участка аппарата СНБО, сообщил Виталий Кличко.

По словам Кличко, в 2009 году участок на улице Щусева возле станции метро Сырец был передан аппарату СНБО Украины в постоянное пользование для строительства, эксплуатации и обслуживания многоквартирных жилых домов с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры.

Однако в 2019 году было установлено, что 10 лет участок не использовался по назначению, строительство не было начато. На земельном участке образовалась стихийная свалка.

В 2019 году городские власти прекратили право постоянного пользования участком.

Кличко отметил, что город привел запущенную территорию в порядок, вывез мусор, осуществил благоустройство территории, а также устроил там сквер.

"Но СНБО не оставляет намерений застроить территорию высотками и через правоохранителей продолжает давить на столичную власть" , — написал мэр Киева.

Сам Поворозник назвал это "очередным шагом политического давления на столичную власть" , сообщила пресс-служба КГГА.

«Кроме политических мотивов в этом подозрении я не вижу ничего другого. Нет никаких уголовных преступлений. Земельный участок как был, так и остался в коммунальной собственности. Единственное что – на этой земле наведен порядок и она, собственно, спасена от застройки в районе станции метро «Сырец». На этом месте сегодня находится сквер: каждый может туда пойти и своими глазами убедиться» , – сказал он.

Поворозник отметил, что ему не было разъяснено суть подозрения, и соответственно он усматривает в этом нарушение процессуальных прав.