Двое ирландцев "привели" тело третьего на почту за пенсией

В Ирландии на почтовое отделение пришли двое мужчин со своим покойным другом, так как хотели получить его недельные пенсионные выплаты. Умершего мужчину они "поддержали", когда входили в здание. Об этом, ссылаясь на британские СМИ, сообщает The Gurdian.

Происшествие случилось 21 января, в пятницу, в графстве Карлоу.

"Серия диковинных событий началась, когда один из мужчин вошел в почтовое отделение около 11:30 в пятницу с просьбой собрать пенсионную выплату для пожилого мужчины", – пишет Irish Times.

Отмечается, что мужчине было отказано, а сотрудники сообщили ему, что пенсионер должен присутствовать для передачи денег.

"Вскоре после этого мужчина вернулся с двумя другими мужчинами, одному из которых было за 60, и двое других, похоже, его поддерживали. Молодые люди просили, чтобы им дали его пенсионную выплату", – сообщает издание.

Сотрудники отделения были обеспокоены состоянием получателя, потому что тот “не держался на ногах” .

"Денежные средства не были переданы, и двое мужчин скрылись с места происшествия, бросив тело мужчины после того, как женщина, которая заподозрила неладное, подняла тревогу вместе с сотрудником", – отмечает автор материала.

Сообщается, что покойный мужчина был хорошо известен тем, кто нес его тело. Работники вызвали полицейских и врачей, констатировавших смерть мужчины.

В полиции заявили, что расследуют "все обстоятельства необъяснимой смерти пожилого мужчины в районе Карлоу" . Будет проведено вскрытие.

Женщина, живущая рядом с почтовым отделением, сказала, что ее дочь видела, как двое мужчин несли покойного в здание.

"В то время она выходила из моего дома и сказала, что мужчина выглядел нездоровым, так как его ноги волочили [по] земле", — рассказала она изданию Irish Independent.

Мэр Карлоу Файл Кен Мурнейн сказал, что он был "абсолютно потрясен" , услышав эту новость.

"Я слышал, что на почте был переполох, — сказал он газете. – Я постоянно туда хожу, и это очень занятое почтовое отделение — обычно там была бы очередь за дверью. Я был совершенно потрясен, узнав о том, что произошло. Я не могу поверить, что кто-то сделал бы что-то подобное. Не верится, я просто в шоке".

Местный советник Фергал Бирн повторил слова Мурнана, сказав:

"Весь город в шоке".

Он описал покойного как "приятного человека во всех отношениях" и человека, который "никого не обидел" .

Бирн сказал:

"Я также хотел бы выразить свои соболезнования семье этого человека. Это странная и неприятная ситуация".