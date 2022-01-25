Двое ирландцев "привели" тело третьего на почту за пенсией
В Ирландии на почтовое отделение пришли двое мужчин со своим покойным другом, так как хотели получить его недельные пенсионные выплаты. Умершего мужчину они "поддержали", когда входили в здание. Об этом, ссылаясь на британские СМИ, сообщает The Gurdian.
Происшествие случилось 21 января, в пятницу, в графстве Карлоу.
"Серия диковинных событий началась, когда один из мужчин вошел в почтовое отделение около 11:30 в пятницу с просьбой собрать пенсионную выплату для пожилого мужчины", – пишет Irish Times.
Отмечается, что мужчине было отказано, а сотрудники сообщили ему, что пенсионер должен присутствовать для передачи денег.
"Вскоре после этого мужчина вернулся с двумя другими мужчинами, одному из которых было за 60, и двое других, похоже, его поддерживали. Молодые люди просили, чтобы им дали его пенсионную выплату", – сообщает издание.
Сотрудники отделения были обеспокоены состоянием получателя, потому что тот
“не держался на ногах”.
"Денежные средства не были переданы, и двое мужчин скрылись с места происшествия, бросив тело мужчины после того, как женщина, которая заподозрила неладное, подняла тревогу вместе с сотрудником", – отмечает автор материала.
Сообщается, что покойный мужчина был хорошо известен тем, кто нес его тело. Работники вызвали полицейских и врачей, констатировавших смерть мужчины.
В полиции заявили, что расследуют
"все обстоятельства необъяснимой смерти пожилого мужчины в районе Карлоу". Будет проведено вскрытие.
Женщина, живущая рядом с почтовым отделением, сказала, что ее дочь видела, как двое мужчин несли покойного в здание.
"В то время она выходила из моего дома и сказала, что мужчина выглядел нездоровым, так как его ноги волочили [по] земле", — рассказала она изданию Irish Independent.
Мэр Карлоу Файл Кен Мурнейн сказал, что он был
"абсолютно потрясен", услышав эту новость.
"Я слышал, что на почте был переполох, — сказал он газете. – Я постоянно туда хожу, и это очень занятое почтовое отделение — обычно там была бы очередь за дверью. Я был совершенно потрясен, узнав о том, что произошло. Я не могу поверить, что кто-то сделал бы что-то подобное. Не верится, я просто в шоке".
Местный советник Фергал Бирн повторил слова Мурнана, сказав:
"Весь город в шоке".
Он описал покойного как
"приятного человека во всех отношениях" и человека, который
"никого не обидел".
Бирн сказал:
"Я также хотел бы выразить свои соболезнования семье этого человека. Это странная и неприятная ситуация".