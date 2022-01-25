Данченко впервые отреагировал на трагическую смерть жены

Новичок луганской "Зари" Олег Данченко, чья жена погибла в страшном ДТП 14 января, впервые после смерти Виктории засветился в соцсетях. 27-летний футболист, который отказывается общаться с журналистами после трагедии, опубликовал фотографию жены, сообщает Обозреватель.

Снимок появился на странице Олега в Instagram в "сториз". Данченко ничего не написал, лишь приложил к фото значки сердечка и сложенных в молитве рук.

Виктория Данченко. Источник: Instagram футболиста

В то же время греческий клуб АЕК, за который выступал украинец, посвятил победу в матче чемпионата страны над "Атромитосом" (2:0) Олегу и еще двум его бывшим партнерам. Оказывается, у Никоса Коромиласа недавно умер отец, а у Илиаса Атмацидиса – мать.