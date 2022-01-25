Полиция начала задерживать ФЛП, под Радой произошли столкновения

Правоохранители начали задерживать участников акции движения "SaveФЛП", которые пришли под здание Верховной Рады Украины во вторник, сообщает Укринформ.

По предварительным данным, правоохранители отвели в автозаки до 5 человек. После этого люди начали подходить к этим автозакам, и начались стычки между митингующими и правоохранителями.

Но они были кратковременными, и сейчас эти стычки уже прекратились, стороны разговаривают между собой.

Ранее полиция призвала организаторов и участников акции в центре Киева возле Верховной Рады соблюдать мирный формат и не устраивать провокации.