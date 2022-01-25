В Кремле прокомментировали высказывания Кадырова об Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова по действиям в Украине, сообщает РИА Новости.
"Я хочу напомнить, что основу внешней политики Российской Федерации формулирует глава российского государства. И, к нашей всеобщей радости, главой российского государства, куда в качестве субъекта входит Чеченская Республика, является Владимир Владимирович Путин", - сообщил Песков.
Отвечая на вопрос, рассматривается ли Кадыров на высокие федеральные должности, представитель Кремля напомнил, что, как и у любого гражданина, у него есть право выдвинуть кандидатуру на предстоящих выборах президента.
Ранее Кадыров заявил, что Америка использует Украину для размещения на ее территории военной базы, и, будь он на месте президента России,
"давно забрал бы Украину".