В Кремле прокомментировали высказывания Кадырова об Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова по действиям в Украине, сообщает РИА Новости.

"Я хочу напомнить, что основу внешней политики Российской Федерации формулирует глава российского государства. И, к нашей всеобщей радости, главой российского государства, куда в качестве субъекта входит Чеченская Республика, является Владимир Владимирович Путин" , - сообщил Песков.

Отвечая на вопрос, рассматривается ли Кадыров на высокие федеральные должности, представитель Кремля напомнил, что, как и у любого гражданина, у него есть право выдвинуть кандидатуру на предстоящих выборах президента.