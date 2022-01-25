В Украине могут фиксировать до 55 тысяч случаев COVID-19 – KSE

По прогнозам Киевской школы экономики, в ближайшее время в Украине могут фиксировать до 55 тысяч случаев заражения коронавирусом в сутки из-за новой волны, вызванной штаммом Омикрон, сообщает Новое время.

Об этом рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

По его словам, во время нынешней волны ожидается вдвое больше случаев, чем в предыдущей, когда доминировал штамм Дельта.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что в период предстоящей вспышки заражений коронавирусом количество новых случаев будет в два раз больше, чем в октябре и ноябре прошлого года.