Месси озадачил болельщиков неожиданным возвращением в Барселону

Нападающего ПСЖ Лионеля Месси заметили в Барселоне, после чего болельщики предположили, что звездный аргентинец может вернуться в каталонский клуб, сообщает Новое время.

Месси прилетел из Парижа в столицу Каталонии, где поужинал в японском ресторане с наставником Барселоны и своим бывшим одноклубником Хави, которому 25 января исполнилось 42 года.

Также на встрече присутствовали два футболиста Барселоны — Жорди Альба и Серхио Бускетс.

Болельщики подумали, что визит Месси может быть связан с его возвращением в Барселону, однако сообщается, что встреча не имеет никакого отношения к возможному переходу аргентинца в каталонский клуб, и это был просто ужин друзей.

Выйдя из ресторана, Месси позировал для селфи и подписал футболки Барселоны для болельщиков, но отказался общаться с журналистами, которые ожидали аргентинца у выхода из заведения.