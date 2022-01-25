Нет никаких намеков на подготовку нападения РФ – Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил журналистам в кулуарах Рады, что информация о мобильных военных лагерях России на границе с Украиной не соответствует действительности, сообщает Андрей Павловский.﻿

Согласно данным разведки, сейчас активной подготовки к нападению нет, отметил Арахамия.

"Вчера были открыты данные о том, что накопительные мероприятия России, где есть палатки и мобильные казармы, они полупустые. Однако со спутника все выглядит очень предостерегающе" , - сказал он.

По словам Арахамии, западная разведка не коррелирует свои данные с нашей разведкой.

"Наша разведка намного точнее сейчас, потому что там используется, кроме спутниковых данных и беспилотных летательных аппаратов, информация от источников из зон накопления. На данный момент нет никаких даже намёков на подготовку нападения. Есть сосредоточение войск, какое и было весной" , - заявил Арахамия.

Если в таком режиме тревожности просуществовать 6-8 месяцев, у Украины будут большие негативные экономические последствия, подчеркнул глава фракции СН.