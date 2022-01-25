Tesla официально вышла на турецкий рынок

Американский производитель электромобилей расширяет свою деятельность в Евразийской части мира, сообщает 24 Канал.

В прошлом году Tesla передала покупателям 936 тысяч автомобилей по всему миру, что на 87 процентов больше, чем в 2020 году. Соединенные Штаты и Китай остаются крупнейшими рынками компании, но компания расширяет присутствие на евразийском континенте, поскольку готовится выпускать автомобили в Германии и добавляет официальное представительство еще в одной густонаселенной стране. Назначив Кемаля Гечера региональным директором, Tesla объявила об официальном выходе на рынок Турции.

Tesla в Турции работает над одновременной разработкой дилерских центров и развертыванием сети зарядных станций Supercharger в стране. Перед запуском автопроизводитель инвестировал дополнительные 50 миллионов турецких лир (около 3,3 млн. евро) для ускорения сделок.

В 2021 году в Турции было продано около 4000 электромобилей. В 2020 году этот индекс составлял всего 1600 автомобилей. По оценкам, в стране зарегистрировано примерно 7000–8000 электромобилей для общего пользования.

Все три наиболее продаваемые модели в Турции на 2021 год были с двигателем внутреннего сгорания. Первенство забрал Fiat Egea, известный на других рынках как Fiat Tipo, за ним следовали Toyota Corolla и Renault Clio. Тем временем новоявленный турецкий автопроизводитель TOGG осуществил официальный дебют в Северной Америке во время CES 2022 с концептом, разработанным студией Pininfarina.