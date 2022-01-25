Фанаты "Фиорентины" угрожают футболисту из-за возможного перехода

Фанаты Фиорентины угрожают расправой сербскому нападающему Душану Влаховичу за переход в Ювентус, сообщает Сегодня.

Один из самых ярких футболистов прошлого года Душан Влахович намерен подписать 5-летний контракт с Ювентусом, по которому будет получать семь миллионов евро в год.

Фиорентине Ювентус дает за этот трансфер 60 млн евро.

Однако переход в туринский клуб грозит превратить жизнь 21-летнего серба Влаховича в сплошной кашмар.

Болельщики Фиорентины, ненавидящие Ювентус, уже завесили свой клубный стадион "Артемио Франки" баннерами, которые ничего хорошего их недавнему кумиру не сулят.