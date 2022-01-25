Порошенко обвинил Зеленского в финансировании РФ

Глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко обвинил президента Владимира Зеленского в финансировании РФ через закупки электроэнергии в Беларуси и трансляции сериалов "Студии Квартал 95" на российских телеканалах.

Об этом он заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады, сообщает телеграм-канал "Вести"﻿.

"Он [Зеленский, - ред.] с 2019 года купил на 3,5 миллиарда долларов у Беларуси электроэнергии, финансируя де-факто страну-агрессора, показывает сериалы уже этого, 22-го года, от "Папика" до "Сватов" низкопробных. Вместо этого нужно сконцентрироваться и мобилизоваться", – заявил Порошенко.