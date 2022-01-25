Названы самые популярные смартфоны на начало 2022 года

Издание GSMArena обновило рейтинг самых популярных смартфонов по итогам третьей недели 2022 года. Пользователей больше всего интересовала продукция Xiaomi – 4 из 10 моделей в списке принадлежат китайскому производителю, сообщает УНИАН.

Самым популярным смартфоном на сегодня остается "народный" флагман Galaxy S21 FE, который дебютировал у нас в начале месяца. Здесь характеристики почти те же, что и у более дорогого Galaxy S21, но зато больше экран и емкость аккумулятора.

Второе и третье места удерживают OnePlus 10 Pro и Xiaomi 12 Pro соответственно. Смартфоны очень схожи друг с другом: один и тот же процессор Snapdragon 8 Gen 1, две панели AMOLED с одним миллиардом цветов, частота обновления 120 Гц, сертификация HDR10 +, разрешение Quad HD + 1440p и считыватель отпечатков пальцев на дисплее.

В десятку лидеров вошли еще и такие модели: