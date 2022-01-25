ДТЭК Ахметова увеличил добычу газа на 12%

В 2021 году компания "ДТЭК Нефтегаз" Рината Ахметова инвестировала в разработку месторождений свыше 2 млрд грн и увеличила добычу газа на 12%, до 2,06 млрд куб. м, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

Компания завершила строительство 4 новых скважин и провела капитальный ремонт 7 скважин действующего фонда.

"Системные инвестиции и внедрение новейших, ранее недоступных в Украине технологий позволяет нам из года в год наращивать газодобычу и оставаться лидером отрасли. По итогам 2021 года мы установили новый рекорд по добыче газа для частного сектора, а в 2022 году мы планируем удвоить наши инвестиции. Это позволит компании увеличить добычу в последующие годы" , - прокомментировал генеральный директор "ДТЭК Нефтегаз" Игорь Щуров.

В сентябре, с опережением сроков строительства, компания ввела в эксплуатацию блочную холодильную установку на Мачухском месторождении, а месяцем позже внедрила первую в Украине интегрированную модель цифровых двойников месторождений, полностью оцифровав Семиренковское месторождение.