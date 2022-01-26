Виктория Смеюха показала модный образ в купальниках

Бывшая участница группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха наслаждается райским отдыхом на Мальдивах. Певица не упускает случая похвастаться своей точеной фигурой и "выгулять" многочисленные купальники, которые она взяла с собой, пишет Марина Настевич, РБК-Украина.

На своей странице в Instagram артистка поделилась серией жарких и откровенных кадров, которые не оставили равнодушными ее поклонников.

Виктория успела сделать несколько эффектных фотосессий, позируя на пляже на белоснежном песочке, на фоне лазурных волн, тропических цветов или же бассейна.

При этом певица примерила несколько ярких и модных бикини, которые оставляют мало простора для воображения и позволяют полюбоваться на ее формы.

Некоторые даже заподозрили Смеюху в использовании фотошопа - якобы ее фигура слишком уж идеальная. Та отреагировала и парировала, что поддерживает прекрасную форму и упругий пресс с помощью спорта.