ВР не включила в повестку законопроект о двойном гражданстве

Верховная Рада не включила в повестку 6-й сессии Рады законопроекты президента Владимира Зеленского о двойном гражданстве и экономическом паспорте.

Из 226 минимально необходимых голосов, "за" проголосовали 215 нардепов, из которых 180 - от "Слуги народа", 12 - от "За будущее", 6 - от "Голоса", 13 - "Довіра", 4 - внефракционные, сообщает ﻿ Telegram-канал "Українські новини".

Также депутаты не смогли создать временную спецкомиссию для проверки Денисовой. За создание ВСК проголосовали лишь 202 нардепа, пишет﻿ "Политика страны".

Срок работы Денисовой на посту омбудсмена заканчивается в следующем году, в марте 2023 года.

Планировалось создать ВСК, которая расследовала бы ее работу, и в случае неудовлетворительного вывода Денисову могли бы отправить в отставку досрочно.