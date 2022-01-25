Протестующие ФЛП начали попытки штурма ВР
Под Верховной Радой Украины продолжают протестовать физлица-предприниматели (ФЛП). В эти минуты продолжаются стычки протестующих с полицейскими из-за попытки штурма парламента.
Об этом сообщают ряд телеграм-каналов, в частности, Pavlovsky News.
Акция предпринимателей началась утром под зданием парламента, позже протестующие отправились из-под Рады шествием к Офису президента, но подходы к ОП перекрыли правоохранители.
Поэтому колонна протестующих отправилась на Крещатик, откуда вернулась к зданию украинского парламента. После этого началась попытка штурма Верховной Рады.
Протестующие требуют, чтобы к ним вышли депутаты, а также чтобы в Раду пустили переговорную группу от предпринимателей.
Сообщается, что все входы в Раду закрыты, а полиция "заломала" лидера протеста ФЛП Сергея Доротича.