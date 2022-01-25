Резников заявил о готовности встретиться с министром обороны РФ

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о готовности встретиться с российским коллегой Сергеем Шойгу в рамках международных переговоров и с участием партнеров, сообщает Левый берег.

"Если вдруг в рамках переговоров на площадке в Брюсселе или на площадке в Мюнхене с участием наших партнеров, министров обороны Соединенных Штатов, Соединенного Королевства и Северной Ирландии будет предложено встретиться – я буду готов встретиться" , – сообщил он в кулуарах парламента.

Резников заверил, что Вооруженные силы Украины абсолютно укомплектованы, готовы к выполнению задач, их морально-психологическое состояние отличное, вооружения достаточно, они защищают государство грамотно и уверенно.