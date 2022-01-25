Канада призвала семьи дипломатов покинуть Украину

Правительство Канады призвало членов семей дипломатических работников, находящихся в Украине, покинуть страну. Ранее власти рекомендовали канадцам покинуть Украину.﻿ Об этом, со ссылкой на The Globe and Mail, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Высокопоставленный чиновник в правительстве Канады заявил, что супругам и детям до 18 лет дипломатического персонала предложено покинуть Украину.

По данным издания, официальное объявление об эвакуации сотрудников посольства будет сделано позднее 25 января.

Однако посольство в Киеве и консульство Канады во Львове останутся открытыми.

Напомним, Франция рекомендовала своим гражданам не ездить в Украину.

Кроме того, Госдепартамент США разрешил части сотрудников американского посольства покинуть Украину с семьями.

Отметим, вслед за США аналогичные решения приняли Британия и Австралия.