ВР передумала вводить уголовную ответственность за подделку COVID-сертификатов

Во время второго чтения, Верховная рада провалила голосование за закон, который предусматривает уголовную ответственность за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок. Также документ не был направлен на повторное рассмотрение, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Закон поддержали 192 депутата. Против него выступили 6 человек, а воздержались - 84.

В частности, депутаты не поддержали и предложение вернуть законопроект на доработку с последующим повторным голосованием во время второго чтения.

Что предусматривал законопроект об уголовной ответственности за подделку COVID-сертификатов: