Главные нововведения для бизнеса в 2022 году

Налоговая амнистия, "Дія.Сity", РРО для ФЛП, так называемый ресурсный законопроект №5600, — и это далеко не все законодательные изменения, оказавшие большое влияние на бизнес, сообщает Сегодня.

Основные пункты, на которые следует обратить внимание украинцам, а в основном владельцам бизнеса. Большинство указанных нами изменений внесены в Законе Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений" (Закон 1914).

Налоги для ФЛП

Согласно Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" (законопроект от 15.09.2021 года №6000 ), минимальная заработная плата в 2022 году составляет 6500 грн, с 1 октября этот показатель составит 6700 грн. А прожиточный минимум составляет 2481 грн.

Напомним, что ставка ЕСВ — 22%, а единого налога — не более 10% от прожиточного минимума для ФЛП 1 группы, не более 20% от "минималки" для ФЛП 2 группы и 5% дохода или 3% дохода и НДС для ФЛП 3 группы. Соответственно, предприниматели будут платить в 2022 году:

ФЛП 1 группы: 1430 грн ЕСВ и 248,1 грн единого налога;

ФЛП 2 группы: 1430 грн ЕСВ и 1300 единого налога;

ФЛП 3 группы: 1430 ЕСВ и 5% дохода или 3% дохода и НДС.

Доходы ФЛП на общей системе налогообложения, полученные в течение календарного года от хозяйственной деятельности, облагаются налогом по ставке 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора от чистого дохода, определяемого как разница между общим налогооблагаемым доходом.

Третья продажа — большая ставка

Согласно новым нормам доход от продажи третьего и последующих объектов недвижимости в течение отчетного года будет облагаться по ставке не 5%, а 18%.

Однако такой доход может быть уменьшен на документально подтвержденные расходы на приобретение недвижимости. При этом такими расходами считается стоимость объекта недвижимости, задекларированная в порядке одноразового добровольного декларирования.

Не действует эта льгота на продажу первого и второго объекта недвижимости. Если объект был получен по наследству, то доход от его продажи облагается налогом по ставке 5%.

Выбросы углекислого газа

Ранее ставка налога за выбросы углекислого газа составила 10 грн. за тонну. Новый закон не только повысил сумму ставки до 30 гривен за тонну, но и предусмотрел, что не менее 70% уплаченного налога будет направляться на меры по декарбонизации в определенных отраслях.

Ограничение для тех, кто с долгами

Вышеупомянутый Закон предоставляет право налоговым органам обращаться в суд для установления временного ограничения в праве выезда руководителей юридических лиц или постоянных представительств – должников за пределы Украины в случае неуплаты денежных обязательств, что привело к возникновению у такого юридического лица налогового долга.

Среди условий обращения:

сумма налогового долга более 1 млн. грн;

неуплата суммы налогового долга в течение 240 календарных дней со дня вручения налогоплательщику налогового требования;

отсутствие обязательства государства по возврату налогоплательщику ошибочно и/или чрезмерно уплаченных им денежных обязательств, бюджетного возмещения НДС, равного или превышающего сумму налогового долга такого налогоплательщика.

Решение обжаловать можно путем подачи апелляционной жалобы на решение суда в течение 20 дней со дня оглашения такого решения. Отменяют запрет в случаях:

погашение налогоплательщиком долга;

смена руководителя налогоплательщика-должника;

начало судебной процедуры по делам о банкротстве налогоплательщика-должника.



Право на фото- видео- и аудиозапись налоговой проверки

Налоговые органы имеют право фотографировать, записывать на диктофон или снимать видео во время проверок.

В дальнейшем такая мультимедийная информация может быть использована контролирующими органами во время принятия решения по результатам проведённой проверки.

Это право позволит налогоплательщикам в дальнейшем использовать записи налоговых проверок для анализа правомерности поведения налоговиков при проведении проверки и фиксации нарушений, которые можно использовать при обжаловании результатов проверки.

Новые правила для ФЛП

С 1 января в Украине ввели обязательное использование регистраторов расчетных операций (РРО) для физических лиц – предпринимателей (ФЛП, укр. ФОП), однако коснулось это не всех.

Кого затронули нововведения: предпринимателей первой группы упрощенной системы налогообложения, совершающих сделки, относящиеся к расчетным.

Какие будут наказания, если до 1 января кассовые аппараты не были установлены:

В первый раз ФЛП будет обязан заплатить штраф в размере 100% стоимости проданной продукции.

Второй раз штраф составит 150% стоимости проданной продукции.

ФОПы, работающие в селе, освобождаются от обязательного применения РРО.