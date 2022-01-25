Суд объявил дату рассмотрения апелляции по делу Порошенко

Киевский апелляционный суд назначил дату судебного разбирательства апелляции по делу об обвинении в государственной измене экс-президента Петра Порошенко.

Об этом говорится в сообщении суда.

"Судебное заседание по апелляционной жалобе прокурора и апелляционной жалобе стороны защиты [...] назначено на 28 января 2022 (11 ч. 00 мин.), зал судебного заседания № 201" , – говорится в сообщении суда.

Отмечается, что судьями по этому делу определены М.А. Ященко (судья-докладчик), В.М. Лашевич и И.А. Рыбак.