Bloomberg узнал детали ответа США на требования РФ

В ответе по гарантиям безопасности, которые требует Россия, США обозначат области, в которых они могут отреагировать на обеспокоенность РФ, сообщает Корреспондент.

"В ответе вряд ли будет подробное обсуждение этих требований, но в нем будут изложены области, в кот ﻿ орых, по мнению западных союзников, они могут решить проблемы России, а также действия РФ, которые вызывают тревогу у Европы" , - пишет агентство Bloomberg со ссылкой на представителя ЕС.

Издание ссылается на европейского чиновника, поскольку США координируют свой ответ России с ЕС и НАТО.

Отмечается, что в России ждут ответ США по гарантиям безопасности на этой неделе.