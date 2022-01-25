США готовят санкции против РФ, разработанные ЦРУ

В случае эскалации ситуации вокруг Украины со стороны России США предлагают ввести ограничения сырьевого и оружейного экспорта, а также сократить дипломатические контакты, сообщает Корреспондент.

По данным немецкого издания Bild, санкционный план был разработан главой ЦРУ Уильямом Бернсом и был представлен в Берлине.

Речь идет конкретно о "перекрытии российских торговых путей по всему миру", блокаде поставок сырья из России, "перекрытии путей снабжения", а также о "резком сокращении персонала российских посольств в западных государствах".

Экономический ущерб России в связи с введением данных санкций ожидается в размере 50 млрд долларов.

Согласно данным издания, Берлин заверил США, что в случае вторжения в Украину российский газ не пойдет по Северному потоку-2.