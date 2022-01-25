Протесты ФОПов: нардепов эвакуировали из здания Рады

Депутатов Верховной Рады эвакуировали через подземный переход. По данным СМИ, в здании парламента остались только журналисты и охрана.

Тем временем, предприниматели продолжают попытки прорваться в здание парламента. Их оттесняют правоохранители. Стало известно, что один из участников протеста находится у здания Рады без признаков жизни. Также есть пострадавшие среди силовиков.

Кроме того, сообщается, что был задержан лидер SaveФОП Сергей Доротич.