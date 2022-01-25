Большинство украинцев готовы записаться в терроборону - опрос
56% украинцев готовы принять участие в рядах терробороны в случае их создания в соответствующих территориальных общинах, сообщает Деловая столица.
Об этом, презентуя результаты социологического исследования "Готовы ли украинцы к большой войне", которое провел Украинский институт будущего, на пресс-конференции заявил исполнительный директор Института Вадим Денисенко.
Да, ответы на вопрос "Готовы ли Вы лично принять участие в рядах терробороны, в случае их создания в Вашем обществе?" распределились следующим образом:
- Однозначно да – 19%;
- Скорее да – 37%;
- Скорее нет – 28%;
- Точно нет – 16%.
"Мы можем говорить о том, что 56% украинцев готовы вступить в ряды территориальной обороны. На самом деле это, более чем высокая цифра на сегодня, и, честно говоря, — то, что делает сейчас власть, медля с запуском терробороны, — является проблемой для всех нас, потому что сейчас есть определенный энтузиазм, есть определенный подъем", — отметил Денисенко.
Он подчеркнул, что, учитывая это, нужно максимально ускорить процесс создания подразделений терробороны "для того, чтобы все понимали, что так просто сюда зайти будет невозможным".
Этот опрос — всеукраинский (кроме городов на временно неподконтрольных территориях части Донецкой и Луганской области, оккупированной АР Крым.). Объем выборки составил 1200 респондентов. Сроки проведения опроса: 21.01.2022-23.01.2022
Методология: онлайн-опрос по интерактивной структурированной анкете, ссылка на которую отправлялась потенциальным респондентам из базы данных
Дизайн выборки: многоступенчатая, комбинированная – пропорционально стратифицированная по регионам, с квотным скринингом на ступени отбора респондента. Выборка представляет взрослое население Украины, интернет-пользователей в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность с вероятностью 0.95 не превышает 2,89%