Большинство украинцев готовы записаться в терроборону - опрос

56% украинцев готовы принять участие в рядах терробороны в случае их создания в соответствующих территориальных общинах, сообщает Деловая столица.

Об этом, презентуя результаты социологического исследования "Готовы ли украинцы к большой войне", которое провел Украинский институт будущего, на пресс-конференции заявил исполнительный директор Института Вадим Денисенко.

Да, ответы на вопрос "Готовы ли Вы лично принять участие в рядах терробороны, в случае их создания в Вашем обществе?" распределились следующим образом:

Однозначно да – 19%;

Скорее да – 37%;

Скорее нет – 28%;

Точно нет – 16%.

"Мы можем говорить о том, что 56% украинцев готовы вступить в ряды территориальной обороны. На самом деле это, более чем высокая цифра на сегодня, и, честно говоря, — то, что делает сейчас власть, медля с запуском терробороны, — является проблемой для всех нас, потому что сейчас есть определенный энтузиазм, есть определенный подъем" , — отметил Денисенко.

Он подчеркнул, что, учитывая это, нужно максимально ускорить процесс создания подразделений терробороны "для того, чтобы все понимали, что так просто сюда зайти будет невозможным".

Этот опрос — всеукраинский (кроме городов на временно неподконтрольных территориях части Донецкой и Луганской области, оккупированной АР Крым.). Объем выборки составил 1200 респондентов. Сроки проведения опроса: 21.01.2022-23.01.2022

Методология: онлайн-опрос по интерактивной структурированной анкете, ссылка на которую отправлялась потенциальным респондентам из базы данных

Дизайн выборки: многоступенчатая, комбинированная – пропорционально стратифицированная по регионам, с квотным скринингом на ступени отбора респондента. Выборка представляет взрослое население Украины, интернет-пользователей в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность с вероятностью 0.95 не превышает 2,89%