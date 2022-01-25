В Тернополе и Львове ужесточают карантин

В Тернополе и Львове усиливают карантин из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу, сообщает Корреспондент.

"По результатам работы штаба принят ряд дополнительных ограничений на территории общины. Согласно критериям Минздрава, сейчас Тернополь относится к "оранжевой" зоне, поэтому мы должны вводить дополнительные ограничения для того, чтобы разорвать цепь заболеваемости" , - заявил мэр города Сергей Надал.

Уже с 26 января в Тернополе будет запрещено:

работу заведений питания после 22:00 (кроме работы на вынос и доставки);

массовые собрания: дискотеки и праздничные события;

работу кинотеатров и других учреждений культуры с заполненностью залов более двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;

посещение ТРЦ без COVID-сертификатов или отрицательного результата ПЦР-теста.

Весь персонал заведений общественного питания, торговли и других учреждений бытового обслуживания населения (кроме товаров первой необходимости), должен быть полностью привит от коронавируса.

Завтра ученики 5-11 классов при необходимости будут учиться дистанционно, а ученики 1-4 классов - в привычном формате. Решение о переходе на онлайн-обучение руководители школ будут принимать самостоятельно - в соответствии с ситуацией с COVID. Детсады будут работать в привычном режиме.

В свою очередь во Львове также усилили карантин, заявили в мэрии.

По данным городских властей, скорость распространения коронавируса - высочайшая за два года эпидемии, регион вышел на первое место по числу инфицированных. При этом как никогда много болеют дети, много больных среди работников коммунальных служб и водителей общественного транспорта.

Теперь во Львове: