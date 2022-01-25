В Тернополе и Львове ужесточают карантин
В Тернополе и Львове усиливают карантин из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу, сообщает Корреспондент.
"По результатам работы штаба принят ряд дополнительных ограничений на территории общины. Согласно критериям Минздрава, сейчас Тернополь относится к "оранжевой" зоне, поэтому мы должны вводить дополнительные ограничения для того, чтобы разорвать цепь заболеваемости", - заявил мэр города Сергей Надал.
Уже с 26 января в Тернополе будет запрещено:
- работу заведений питания после 22:00 (кроме работы на вынос и доставки);
- массовые собрания: дискотеки и праздничные события;
- работу кинотеатров и других учреждений культуры с заполненностью залов более двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
- посещение ТРЦ без COVID-сертификатов или отрицательного результата ПЦР-теста.
Весь персонал заведений общественного питания, торговли и других учреждений бытового обслуживания населения (кроме товаров первой необходимости), должен быть полностью привит от коронавируса.
Завтра ученики 5-11 классов при необходимости будут учиться дистанционно, а ученики 1-4 классов - в привычном формате. Решение о переходе на онлайн-обучение руководители школ будут принимать самостоятельно - в соответствии с ситуацией с COVID. Детсады будут работать в привычном режиме.
В свою очередь во Львове также усилили карантин, заявили в мэрии.
По данным городских властей, скорость распространения коронавируса - высочайшая за два года эпидемии, регион вышел на первое место по числу инфицированных. При этом как никогда много болеют дети, много больных среди работников коммунальных служб и водителей общественного транспорта.
Теперь во Львове:
- массовые мероприятия могут проводиться, если организаторы и участники дважды вакцинированы или имеют негативный ПЦР-тест (действителен 72 часа), а зал заполнен не более, чем на 60%;
- ТРЦ, магазины, рынки, салоны красоты могут работать, только если персонал дважды вакцинирован или получил негативный ПЦР-тест, а зал заполнен не более, чем на 60%;
- ученики 5−11 классов переведены на дистанционное обучение на две недели;
- младшая школа (1−4 классы) может перейти в онлайн по решению руководства учебного заведения;
- внешкольные активности для детей переносятся в онлайн;
- в маршрутках и трамваях будут проверять наличие у водителей и пассажиров масок, созданы специальные инспекционные группы;
- личный прием граждан в мэрии отменяется и переносится в онлайн.