"Мы этого не примем": Кулеба послал Путину четкий сигнал

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина никому не позволит навязывать себе уступки, чтобы избежать вторжения России и умиротворить президента РФ Владимира Путина, сообщает Сегодня.

Об этом он сказал в интервью CNN. Кулеба также отметил, что Киев не пойдет ни на какие компромиссы.