"Мы этого не примем": Кулеба послал Путину четкий сигнал
Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина никому не позволит навязывать себе уступки, чтобы избежать вторжения России и умиротворить президента РФ Владимира Путина, сообщает Сегодня.
Об этом он сказал в интервью CNN. Кулеба также отметил, что Киев не пойдет ни на какие компромиссы.
"Если кто-то пойдет на уступки по Украине, за спиной Украины, во-первых, мы этого не примем. Мы не будем в положении страны, которая берет трубку, слышит указание большой державы и следует ему… Мы много уже заплатили, в том числе 15 000 жизней наших граждан, чтобы обеспечить себе право решать свое будущее", – сказал он.