РФ усилила разведку у границ Украины и начала учения в Крыму

Российские военные усилили разведку у границ с Украиной — в Белгородской области развернут новый батальон радиоэлектронной борьбы, сообщает Новое время.

По информации пресс-служба Минобороны РФ, в российском Южном военном округе началась проверка боеготовности с участием более 6 тысяч солдат. Также в оккупированном Крыму на полигоне Ангарский российские танки Т-72Б3 начали учебные стрельбы.

"Танкисты выполняют стрельбы как с места, так и в движении по пересеченной местности. Они отрабатывают ведение встречного боя и тактику подавления противотанковых расчетов, находящихся на оборудованных позициях" , — говорится в сообщении.

Как сообщает РИА-Новости, учения Южного военного округа пройдут в Крыму, Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской областях. Истребители отработают нанесение ракетных ударов. Будут задействованы более 60 самолетов.

Согласно последней разведывательной оценке Министерства обороны Украины, Россия разместила более 127 тысяч военнослужащих и наступательное вооружение у границ Украины и на временно оккупированных территориях.