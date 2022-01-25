Премьер Польши разочарован позицией ФРГ касательно Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил разочарование из-за позиции Германии в связи с ее политикой блокирования поставок оружия Украине на фоне наращивания войск России, сообщает Деловая столица.

"С тревогой наблюдаю за ситуацией в Украине и за реакцией наших соседей из Германии перед угрозой со стороны России. Большим разочарованием, среди прочего, является отказ Германии в согласии на поставку оружия из Эстонии государству, которое готовится защищаться от агрессора" , — заявил Моравецкий в Facebook.

"К сожалению, черный сценарий, о котором мы давно предупреждали, имеет место – строительство "Северного потока-2", газовый шантаж России, миллиарды, вложенные Путиным в Европе, а также деньги, "вложенные" у бывших политиков и лоббистов, дают ему инструменты терроризировать другие европейские страны" , — добавил польский премьер-министр.

Он подчеркнул, что голос Польши сегодня на стороне киевских соседей.