Гороскоп для всех знаков зодиака на 26 января 2022

День налаживания связей и наведения порядка. 26 января, 24-й лунный день лунного календаря. Убывающая Луна находится в знаке зодиака Скорпион, сообщает Корреспондент.

Луна в Скорпионе – период для новых начинаний и принятия самых ответственных решений. В это время улучшается мыслительная деятельность и возрастает способность к концентрации внимания. Подходит для творческой и интеллектуальной работы, требующей много энергии.

Относительно нейтральный день. Лучше всего не затевать ничего нового, продолжать уже начатые дела и не конфликтовать с окружающими.

В фазу Убывающей Луны начинает уменьшаться жизненная активность, возможна частая смена настроения. В этот период эмоционального и физического спада целесообразно заниматься налаженными делами, которые не требуют особенных усилий.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 26 января

Овен (21.03−19.04)

Овнам будет тяжело сохранить концентрацию: отвлекаясь, они будут допускать промах за промахом, а затем злиться на себя и окружающих. Звезды обещают, что этот сложный период не продлится долго и вторая половина дня порадует общением с интересными людьми.

Телец (20.04−20.05)

Звезды советуют Тельцам не стесняться рассказывать о своих победах и достижениях. Чем больше людей о них узнает, тем лучше. Не исключены деловые предложения, с которых начнутся кардинальные перемены в вашей карьере. Не исключены романтические увлечения на работе.

Близнецы (21.05−21.06)

В первой половине дня Близнецам лучше не браться за важные дела и максимально спокойно провести время. Появится возможность сделать небольшие удачные покупки, а вот от крупных приобретений лучше воздержаться. Вторая половина дня будет более насыщенной и плодотворной, не исключены приятные сюрпризы и подарки.

Рак (22.06−22.07)

У Раков появится шанс решить актуальные проблемы и найти общий язык с нужными людьми, однако для достижения целей в этот день придется приложить чуть больше усилий. Самым предприимчивым представителям знака удастся заключить выгодные сделки или найти новый источник доходов.

Лев (23.07−22.08)

Звезды обещают Львам серьезные продвижения в работе и успехи в делах. Появится возможность получить поддержку влиятельных людей, от мнения которых многое зависит. Не исключено появление новых партнеров или компаньонов. Главное в этот день − не переутомляться и обязательно выделить время для отдыха и общения с близкими.

Дева (23.08−22.09)

Девам нужно сохранять самообладание и не поддаваться на провокации. Не исключены происки недоброжелателей, которые попытаются вывести представителей знака из равновесия, а также разногласия с руководством. Звезды рекомендуют спокойно и последовательно отстаивать собственную точку зрения, а необоснованную критику пропускать мимо ушей.

Весы (23.09−22.10)

Весы обзаведутся помощниками и союзниками, которые поддержат их в нужный момент. В этот день вероятны удачные совпадения, благодаря которым решатся многие дела и выгодные сделки. Личные отношения будут складываться гармонично, представители знака получат массу удовольствия от общения с партнером.

Скорпион (23.10−21.11)

Скорпионов ожидает непростой день: не исключены трудности при реализации важных дел, а идеи, которые казались отличными, могут вызвать разочарование. Прежде чем решать серьезные вопросы, звезды советуют обсудить ситуацию с надежными людьми. Кроме того, возможны недоразумения на работе, с которыми нужно разобраться как можно быстрее.

Стрелец (22.11−21.12)

Стрельцам гарантировано отличное настроение, которое поможет им не замечать мелких проблем. Во второй половине дня возможно усиление чувствительности, которое повлечет острые реакции на замечания и критику. Звезды советуют не обижаться на тех, кто дорог, иначе отношения испортятся надолго. Также рекомендуется избегать крупных покупок.

Козерог (22.12−19.01)

День Козерогов будет напряженным: появится много новых задач, для решения которых бесполезен имеющийся опыт. Придется всему учиться на ходу, что поначалу будет очень непросто. Звезды не советуют принимать важных решений, касающихся работы, а вот в личных отношениях можно смело полагаться на интуицию.

Водолей (20.01−18.02)

Звезды рекомендуют Водолеям сохранять спокойствие, что бы ни происходило − это позволит избежать серьезных проблем. Представителям знака удастся помочь окружающим и найти новых союзников. Не исключено начало романтической истории, которая перерастет в долгосрочные отношения.

Рыбы (19.02−20.03)

День Рыб сложится удачно, если они не станут цепляться за устаревшие убеждения. Звезды советуют им учиться и стараться получить максимум необходимой информации. Могут напомнить о себе давние проблемы и обиды, в которые не стоит погружаться.