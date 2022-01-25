В аэропорту Стамбула из-за снегопада застряли украинцы
В аэропорту Стамбула из-за накрывшего Турцию сильного снегопада отменили авиарейсы в Украину. В результате в воздушной гавани застряли украинцы, Министерство иностранных дел оказывает им помощь, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.
"Украинские дипломаты находятся в аэропорту Стамбула для оказания консульской помощи украинцам, которые не могут вылететь в Киев через погодные условия", - написал в Twitter спикер украинского МИД Олега Николенко.
Спикер МИДа добавил, что украинские дипломаты взаимодействуют с администрацией аэропорта и авиаперевозчиками, чтобы обеспечить потребности застрявших граждан Украины и как можно быстрое возобновление авиарейсов.