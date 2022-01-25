В аэропорту Стамбула из-за снегопада застряли украинцы

В аэропорту Стамбула из-за накрывшего Турцию сильного снегопада отменили авиарейсы в Украину. В результате в воздушной гавани застряли украинцы, Министерство иностранных дел оказывает им помощь, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"Украинские дипломаты н ﻿ аходятся в аэропорту Стамбула для оказания консульской помощи украи ﻿ нцам, которые не могут вылететь в Киев через погодные условия" , - написал в Twitter﻿ спикер украинского МИД Олега Николенко.

Спикер МИДа добавил, что украинские дипломаты взаимодействуют с администрацией аэропорта и авиаперевозчиками, чтобы обеспечить потребности застрявших граждан Украины и как можно быстрое возобновление авиарейсов.