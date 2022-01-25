США вернут дипломатов в Украину при одном условии

Эвакуация дипломатов посольства США в Украине временная. Об этом в эксклюзивном комментарии телеканалу Украина 24 сообщил советник по вопросам прессы и культуры в Украине Волтер Браунолер, сообщает Сегодня.

По его словам, Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину в полной мере.