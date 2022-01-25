США вернут дипломатов в Украину при одном условии
Эвакуация дипломатов посольства США в Украине временная. Об этом в эксклюзивном комментарии телеканалу Украина 24 сообщил советник по вопросам прессы и культуры в Украине Волтер Браунолер, сообщает Сегодня.
По его словам, Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину в полной мере.
"Дипломаты, которые решили вернуться с семьями, уехали на ограниченный период времени. Каждые 30 дней США будут пересматривать позицию отъезда членов семей. Мы надеемся, что члены наших семей скоро вернутся домой. Все это, на самом деле зависит от России и от ситуации возле границ Украины и в Крыму. Если будет меньше агрессии, или же если Россия отведет войска от границы и дипломатия победит, мы надеемся – наши семьи смогут быть с нами рядом очень скоро", – сказал он.