В Раде определились с датой выборов мэра Запорожья

Подкомитет Верховной Рады по вопросам выборов и референдумов принял решение назначить выборы мэра Запорожья на 30 октября 2022 года, сообщает Деловая столица.

Об этом написала в своем Facebook народная депутат Юлия Яцик. Профильный парламентский Комитет рассмотрит данный вопрос на заседании 26 января.