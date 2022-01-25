В Раде определились с датой выборов мэра Запорожья
Подкомитет Верховной Рады по вопросам выборов и референдумов принял решение назначить выборы мэра Запорожья на 30 октября 2022 года, сообщает Деловая столица.
Об этом написала в своем Facebook народная депутат Юлия Яцик. Профильный парламентский Комитет рассмотрит данный вопрос на заседании 26 января.
"Было принято решение о назначении внеочередных выборов Запорожского городского головы на 30 октября 2022 года. Очевидно, что уже завтра Комитет по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержит это решение", — написала она.