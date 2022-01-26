Motorola готовит к релизу свой новый флагман

Некогда один из лидеров рынка мобильных телефонов Motorola готовит к релизу новый флагман, который носит кодовое название Frontier 22, сообщает УНИАН.

Портал WinFuture опубликовал первый рендер и характеристики устройства. По данным источников, смартфон получит улучшенную версию чипа Snapdragon 8 Gen 1 и камеру рекордного разрешения на 200 Мп.

Внешне смартфон кардинально отличается от недавно выпущенного Moto Edge X30. У него тоньше рамки, дисплей изогнут по бокам, а также совершенно другое оформление тройной камеры на задней панели. Фронтальная камера врезана по центру, а сканер пальца скрыт в нижней области матрицы.

По данным инсайдера, новинка получит 6.7-дюймовый POLED-дисплей с разрешением FHD+, частотой обновления 144 Гц и поддержкой стандарта HDR10+. Также указывается наличие от 8 до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR 5 и накопителя UFS 3.1 на 128/256 ГБ. Батарея – 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 125 Вт.

Первый рендер нового флагмана Motorola с камерой на 200 Мп / фото WinFuture

Кстати, основной сенсор на 200 Мп дополнен 50-МП ультраширокоугольной камерой и 12-МП телекамерой с двухкратным оптическим приближением. В оснащение также войдут стереодинамики, USB-C, модуль NFC, Bluetooth 5.2 и поддержка двух SIM-карт.

Официальная презентация смартфона ожидается летом. По какой цене его будут продавать, неизвестно.