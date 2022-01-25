Польша начала строительство забора с Беларусью

Строительство заграждения высотой более пяти метров началось на польско-белорусской границе, сообщает ТАСС.

"Началось строительство заграждения на польско-белорусской границе. Сегодня Пограничная охрана передала площади под строительство исполнителям. Это крупнейший строительный проект в истории погранохраны" , - информировала погранохрана Польши в Twitter, подчеркнув, что общая стоимость проекта 1,6 млрд злотых ($0,4 млрд).

Средства выделяются из бюджета страны. Новое заграждение общей протяженностью 186 км и высотой 5,5 м должно быть готово в июне. Работы будут вестись одновременно на четырех участках. В будущем заграждение планируется оснастить современными средствами наблюдения.

Общая протяженность польско-белорусской границы составляет 418 км. Большая часть проходит по реке Буг.