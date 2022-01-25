В ОП высказались об Украине в рейтинге восприятия коррупции

Снижение места Украины в Индексе восприятия коррупции-2021 после запуска прошлогодней судебной реформы, принятия антиолигархического закона, гарантирования защиты антикоррупционных органов и расширения “Дії” на предоставление государственных услуг онлайн вызывает удивление, сообщает Укринформ.

Такое мнение высказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в комментарии изданию относительно информации о 122-м месте Украины в Индексе, опубликованном Transparency International Ukraine.

“Какие-либо рейтинги и индексы корректнее будет комментировать тем, кто их составляет. Особенно такие политизированные, как Индекс восприятия коррупции. Там ведь не только страны Европы. Например, они определили для Украины 32 балла из 100 в своем Индексе, а для Эфиопии - 39 баллов из 100. При всем уважении к Эфиопии, что-то не складывается впечатление, будто там ощутимо лучше ситуация для инвестиций и в государственной трансформации. К примеру, Бразилия, согласно этому рейтингу, отстала от Эфиопии на 1 балл, а Таиланд - на 4 балла” , - отметил Подоляк.

Он считает, что, очевидно, есть определенная внутренняя специфика и мотивы тех, кто составляет такие рейтинги и индексы.