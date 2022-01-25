МВФ ухудшил прогноз глобального роста экономики

Глобальная мировая экономика в 2022 году будет иметь более медленную динамику роста, чем прогнозировалось несколько месяцев назад, что связано со стремительным распространением COVID-варианта Омикрон, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в свежем обзоре МВФ «Перспективы мировой экономики» (WEO), обнародованном во вторник.

«Ожидается, что глобальный рост уменьшится с 5,9% в 2021 году до 4,4% в 2022 году» , - отмечается в документе.

Таким образом, в новом анализе МВФ прогноз роста на 2022 год ниже на 0,5%, чем в предыдущем WEO, выпущенном в октябре прошлого года. В фонде это связывают, в частности, со значительным снижением прогнозов для двух крупнейших экономик – США и Китая на фоне новых вызовов пандемии.

В то же время МВФ ожидает сравнительно лучшую динамику глобального роста в 2023 году – до 3,8%. Как отмечают в Фонде, хотя это на 0,2% выше, чем в предыдущем прогнозе, в большинстве своем такая цифра отражает «механический рост» после того, как нынешнее замедление исчезнет во второй половине 2022 года.

В то же время в последнем анализе МВФ отмечается, что ожидается более длительное сохранение повышенной инфляции, чем предполагалось ранее. Кроме того, в нынешнем году сохранятся перебои в цепях поставок и высокие цены на энергоносители.