НАТО не будет размещать войска в Украине - Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не планирует перебрасывать военные силы в Украину, сообщает УНИАН.
Об этом он сказал в интервью CNN, комментируя ответ НАТО на "гарантии безопасности" Кремля.
"НАТО не будет размещать боевые подразделения в Украине", - подтвердил Столтенберг.
По его словам, письменный ответ НАТО даст на этой неделе. Альянс готов обсуждать с Россией контроль над вооружением, прозрачность военных действий и другие вопросы безопасности в ЕС, но "не готовы идти на компромисс по основным принципам"
"Мы дорабатываем предложения, письменный документ, который мы отправим им (россиянам – ред.) позже на этой неделе. Мы будем делать это параллельно с США", - цитирует слова Столтенберга журналистка Наташа Бертранд в Twitter.