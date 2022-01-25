НАТО не будет размещать войска в Украине - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не планирует перебрасывать военные силы в Украину, сообщает УНИАН.

Об этом он сказал в интервью CNN, комментируя ответ НАТО на "гарантии безопасности" Кремля.

"НАТО не будет размещать боевые подразделения в Украине" , - подтвердил Столтенберг.

По его словам, письменный ответ НАТО даст на этой неделе. Альянс готов обсуждать с Россией контроль над вооружением, прозрачность военных действий и другие вопросы безопасности в ЕС, но "не готовы идти на компромисс по основным принципам"