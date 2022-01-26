Бюджеты облцентров на 2022 год: на что будут тратить средства

Расходы местного бюджета Киева на 2022 год запланированы в размере 66,97 млрд грн. Больше всего столица намерена потратить на управление своими районами – 29,35 млрд грн, или 43,4%. А вот Львов, Одесса и Запорожье больше всего собираются потратить на образование и науку – 40,6%, 35,4% и 37,9% соответственно, сообщает Слово и дело.

Журналисты проанализировали, на что в этом году будут тратить бюджетные средства шесть крупнейших городов Украины:

Киев;

Харьков;

Днепр;

Одесса;

Львов;

Запорожье.

На что будут тратить средства крупнейшие города Украины. Источник: "Слово и Дело"

На что будет тратить деньги Киев

Как уже упоминалось, на 2022 год расходы Киева запланированы в размере 66,97 млрд грн. Больше всего столица намерена потратить на управление своими районами – 29,35 млрд грн, или 43,4%. Кроме того, деньги пойдут на:

транспорт – 12,2 млрд грн (18,2%);

здравоохранение – 6,14 млрд грн (9%);

социальную политику – 4,6 млрд грн (6,9%);

образование и науку – 3,6 млрд грн (5,4%);

строительство и инфраструктуру – 1,9 млрд грн (2,8%);

культуру и туризм – 1,8 млрд грн (2,7%);

управление по делам семьи, молодежи и спорта – 1,4 млрд грн (2,1%);

городскую власть – 1,205 млрд грн (1,8%).

На что потратит деньги Харьков

В бюджете Харькова на расходы заложены в размере 18,312 млрд грн. Эти деньги будут потрачены на:

управление городскими районами – 6,1 млрд грн (33,3%);

строительство и инфраструктуру – 5,9 млрд грн (32,4%);

транспорт –1,4 млрд грн (7,4%);

культуру и туризм – 789,4 млн грн (4,3%);

здравоохранение – 659,4 млн грн (3,6%);

социальную политику – 491,9 млн грн (2,7%);

образование и науку – 281,9 млн грн (1,5%).

На что будет тратить деньги Днепр

Расходы в городском бюджете Днепра предусмотрены в размере 17,185 млрд грн. В частности, на:

образование, науку и гуманитарную политику – 5,882 млрд грн (34,2%);

строительство и инфраструктуру – 3,8 млрд грн (22,1%);

экономику – 1,9 млрд грн (11,1%);

транспорт – 1,5 млрд грн (8,7%);

городскую власть – 1,9 млрд грн (10,8%);

культуру и туризм – 18,5 млн грн (0,1%).

Отметим: по сравнению с другими крупными городами, Днепр, похоже, не планирует развивать свои культуру и туризм. Ведь заложенная на это сумма – не только самая малая из всех остальных городов, но и мизерная по сравнению с другими статьями расходов.

На что потратит деньги Львов

Расходы бюджета Львова на 2022 год предусмотрены в размере 13,82 млрд грн. Эти деньги должны быть потрачены на:

образование и науку – 5,3 млрд грн (40,6%);

строительство и инфраструктуру – 2,6 млрд грн (20,1%);

транспорт – 942,4 млн грн (7,2%).

На что будет тратить деньги Одесса

В городском бюджете Одессы заложено 11,752 млрд грн расходов. В частности, на:

образование и науку – 4,2 млрд грн (35,4%);

строительство и инфраструктуру – 2,9 млрд грн (24,8%);

здравоохранение – 519,9 млн грн (4,4%);

социальную политику – 710,7 млн грн (6%).

На что потратит деньги Запорожье

В бюджете Запорожья на этот год на расходы предусмотрено 9,941 млрд грн. Эти деньги должны пойти на: