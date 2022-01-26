"Динамо" одержало третью победу на сборах в Испании

Во вторник, 25 января, киевское "Динамо" сыграло свой третий поединок в нынешнем году, сообщает УНИАН.

Действующий чемпион Украины проводит учебно-тренировочный сбор в Испании, в рамках подготовки ко второй половине сезона.

Соперником столичного клуба был испанский "Реал Мурсия".

Открыли счет в поединке футболисты испанского коллектива. На 7-й минуте игры забил Мека. Однако преимущество испанцев держалось недолго. На 19-й минуте матча форвард "Динамо" Владислав Кулач сравнял счет.

В концовке второго тайма голы Николая Шапаренко и Виталия Буяльского принесли победу киевскому клубу в этом противостоянии.

"Динамо" - "Реал Мурсия" 3:1

Голы: Кулач 19, Шапаренко 84, Буяльский, 87 - Мека, 7

"Динамо" (первый тайм): Бойко, Вивчаренко, Сирота, Бурда, Тымчик, Бражко, Шепелев, Гармаш (к), де Пена, Кулач, Антюх.

"Динамо" (второй тайм): Моргун, Вивчаренко, Шабанов, Боль, Кендзера, Сидорчук (к), Шапаренко, Буяльский, Антюх (Витиньо 70), Кулач (Волошин 78), Цыганков

Полный матч:

Эта победа стала третьей для команды Мирчи Луческу в рамках испанского сбора. Ранее "бело-синие" обыграли "Атлетико Пульпиленьо" (4:0) и люксембургский "Расинг Унион" (4:0).

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