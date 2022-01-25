В Латвии раскритиковали позицию ФРГ касательно вооружения Украины

Сегодня министр обороны Латвии Артис Пабрикс, вслед за американским генералом Беном Ходжесом, раскритиковал Германию из-за нежелания страны предоставить оборонное вооружение Украине, сообщает Зеркало недели.

Во время интервью немецкому изданию Bild он заявил, что такая политика страны " никоим образом не отвечает требованиям НАТО, ЕС и партнеров".

"Короче говоря, политика Германии в отношении России не вписывается в наше время" , — подчеркнул Пабрикс.

Он также назвал ошибочным решение ФРГ передать Украине полевой госпиталь, но не передать оружие.