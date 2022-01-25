В Латвии раскритиковали позицию ФРГ касательно вооружения Украины
Сегодня министр обороны Латвии Артис Пабрикс, вслед за американским генералом Беном Ходжесом, раскритиковал Германию из-за нежелания страны предоставить оборонное вооружение Украине, сообщает Зеркало недели.
Во время интервью немецкому изданию Bild он заявил, что такая политика страны " никоим образом не отвечает требованиям НАТО, ЕС и партнеров".
"Короче говоря, политика Германии в отношении России не вписывается в наше время", — подчеркнул Пабрикс.
Он также назвал ошибочным решение ФРГ передать Украине полевой госпиталь, но не передать оружие.
"Я должен сказать, что блокада эстонских гаубиц для Украины воспринимается как позорная позиция во всех трех странах Балтии, а также во всех государствах Северной Европы. Мы считаем, что каждая страна имеет право на самооборону. Если вы запрещаете кому-либо получать средства защиты, вы не поддерживаете мир, а как раз наоборот", — подчеркнул министр обороны Латвии.