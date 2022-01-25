Харьковской депутат организовал схему по подделке COVID-сертификатов

Правоохранители разоблачили межрегиональную группу, массово подделывавшую сертификаты о прививках от Covid-19 и справки о негативных ПЦР-тестах для жителей Харьковской, Луганской, Полтавской и Киевской областей, сообщает Интерфакс-Украина.

"По данным следствия, организовал противоправную деятельность директор "Центра первичной медико-санитарной помощи" одного из районов Харьковской области, к тому же депутат местного совета" , - сообщается на официальном сайте СБУ.

Кроме того, в группу входили также две жительницы Луганской области, руководившие частной коммерческой структурой по трудоустройству за рубежом. Поддельные Covid-сертификаты были частью "пакета" их клиентов. Депутат местного совета отвечал за "достоверность" фальшивок.

Он обеспечивал внесение данных о вакцинации в электронную систему eHealth в отношении людей, которые на самом деле не прививались. Стоимость одного псевдосертификата составляла 2,2 тыс. грн. Схема действовала полгода. Месячный оборот составлял более 100 тыс. грн.

Правоохранители задокументировали 8 эпизодов противоправной деятельности.

В ходе обысков, проведенных в офисных помещениях коммерсантов в Луганской области и в служебных помещениях Центра в Харьковской области изъяты документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении за: ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений); ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины, избрании им меры пресечения и отстранении медика от исполнения служебных обязанностей.

Продолжается следствие для установления и привлечения к ответственности всех причастных к схеме лиц.