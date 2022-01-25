Зеленский обратился к украинцам и призвал беречь мозг

Президент Украины Владимир Зеленский в свой день рождения записал видеообращение к украинцам.

Президент отметил, что в стране достаточно ресурсов для прохождения отопительного сезона, а вакцины против коронавируса хватит на всех

По словам главы государства, сейчас в информационном пространстве много фейковых новостей, которые могут дестабилизировать ситуацию в стране. В частности это касается энергетической сферы.

"Этот отопительный сезон по всем прогнозам мы проходим нормально… Хватает сил, чтобы держать все под контролем и побеждать все попытки дестабилизации. Хватает и хватит" , — подчеркнул он.

Зеленский добавил, что было много попыток спровоцировать энергетический кризис, однако в Украине пока достаточно газа и угля. Глава государства подчеркнул, что в Украине также достаточное количество вакцин от коронавируса, а в "ководных" больницах более 70% свободных коек. Он призвал не верить фейкам и разным слухам, которые появляются в интернете.

"Не бойтесь интернета. Пусть интернет боится нас. Чем можно его испугать? Здоровым, логичным, критическим, позитивным мышлением" , — сказал Президент.

Президент прокомментировал эвакуацию дипломатов некоторых посольств из Украины. Он считает, что это лишь «тонкости дипломатической игры»



"А то, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов — еще совсем не означает неизбежную эскалацию и является тонкостями сложной дипломатической игрой" , — заявил лидер Украины.

Зеленский подчеркнул, что власть круглосуточно работает, чтобы украинцам было "мирно, тепло, сытно", а также, чтобы все были здоровы.