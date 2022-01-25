Омикрон: в ЕС подтвердили действие COVID-сертификатов

Европейские министры уточнили правила обеспечения свободы движения в ЕС в условиях пандемии и подтвердили действие цифровых COVID-сертификатов во всех странах ЕС, несмотря на дополнительные меры предосторожности, принятые некоторыми из них для сдерживания инфекции, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в заявлении еврокомиссаров Стеллы Кириакидес и Дидье Рейндерс, обнародованном на сайте Европейской комиссии.

«Сегодня страны-члены вновь подтвердили, что наличие действующих цифровых COVID-сертификатов ЕС в принципе должно быть достаточным для путешествий во время пандемии. Это согласование ставит сертификаты на центральное место в нашем скоординированном подходе. Важно, чтобы все страны-члены соблюдали эту договоренность и без промедлений имплементировали согласованные правила» , - говорится в заявлении.

Представители Еврокомиссии признали, что каждая из стран-членов имеет право самостоятельно принимать решения о применении ограничительных мер в зависимости от эпидемиологической ситуации. Но в условиях быстрого распространения в Европе штамма Омикрон пора обратить внимание на прекращение действия дополнительных мер предосторожности, которые были приняты в нескольких странах-членах в течение прошедших недель в попытке сдержать инфекцию. Такие меры часто не имеют никакого эффекта и делают путешествия для людей более сложными и менее предсказуемыми.

При этом еврокомиссары подчеркнули, что скоординированный подход стран-членов для обеспечения свободы движения в пределах ЕС необходим для организации безопасных и удобных путешествий для граждан ЕС и для нормального функционирования Общего рынка.

Предложенные мероприятия предполагают, что владельцы действующих цифровых COVID-сертификатов не должны сталкиваться с дополнительными ограничениями во время путешествия.

Срок действия таких сертификатов четко определен в 270 дней после завершения основного курса вакцинации. Для продолжения действия сертификата необходима дополнительная, бустерная доза вакцины.

Европейские министры согласились с тем, что любые меры, налагающие ограничения на свободу движения, должны быть пропорциональными и недискриминационными. Страны-члены должны соблюдать принципиальную договоренность не отказывать в доступе лицам, прибывающим на их территорию из другой страны Евросоюза.

Предложения, принятые сегодня, разработаны на основе рекомендаций Европейской комиссии по обеспечению свободы движения в рамках Евросоюза, которые были обнародованы еще 25 ноября прошлого года.