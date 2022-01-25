В МВФ дали прогноз для энергорынка в случае нападения на Украину

Международный валютный фонд (МВФ) считает, что ситуация вокруг Украины может привести к дальнейшему росту стоимости энергоносителей для многих стран. При этом отмечается, что в результате темпы базовой инфляции будут оставаться на высоком уровне еще долгое время, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Об этом на брифинг заявила первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат.

"Последствием (вторжения РФ в Украину, ред.) для энергетических рынков, скорее всего, будет дальнейшее повышение цен на нефть и природный газ, а значит, стоимости энергоносителей в целом для многих стран мира" , - заявила она.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключил, что вторжение России в Украину может начаться с наступления на Киев. По его мнению, Москва подготовила план молниеносной войны.

Кроме того, Джонсон говорил, что вторжение России в Украину может стать для российского президента Владимира Путина "новой Чечней".