В МВФ дали прогноз для энергорынка в случае нападения на Украину
Международный валютный фонд (МВФ) считает, что ситуация вокруг Украины может привести к дальнейшему росту стоимости энергоносителей для многих стран. При этом отмечается, что в результате темпы базовой инфляции будут оставаться на высоком уровне еще долгое время, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.
Об этом на брифинг заявила первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат.
"Последствием (вторжения РФ в Украину, ред.) для энергетических рынков, скорее всего, будет дальнейшее повышение цен на нефть и природный газ, а значит, стоимости энергоносителей в целом для многих стран мира", - заявила она.
Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключил, что вторжение России в Украину может начаться с наступления на Киев. По его мнению, Москва подготовила план молниеносной войны.
Кроме того, Джонсон говорил, что вторжение России в Украину может стать для российского президента Владимира Путина "новой Чечней".