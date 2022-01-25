Байден готов ввести санкции против Путина - CNN
Американский президент Джо Байден заявил, что США введут санкции против России в случае вторжения в Украину. Ограничения могут задеть лично президента РФ Владимира Путина, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.
По словам корреспондента CNN Кейтлин Коллинс, Байден ответил "Да" на вопрос, рассмотрит ли он возможность введения санкций персонально в отношении самого Путина, если Россия решит пойти на вторжение в Украину.
Американские законодатели внесли в Конгресс и Сенат США уже целый ряд законопроектов, предусматривающих введение санкций в отношении России в случае нападения на Украину. Документы, в частности, предполагают введение ограничений в отношении российского президента.